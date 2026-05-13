Nach monatelanger Observation: Polizei fasst mutmaßlichen Seriendieb

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Wiener Polizei einen mutmaßlichen Seriendieb festgenommen. Dem 44-jährigen Mann werden derzeit sieben Diebstähle in Geschäften und Lokalen angelastet.

Ein mutmaßlicher Seriendieb soll seit Jänner in Wien unterwegs gewesen sein. Jetzt klickten nach einer Observation am Stephansplatz die Handschellen.

Ein mutmaßlicher Seriendieb soll seit Jänner in Wien unterwegs gewesen sein. Jetzt klickten nach einer Observation am Stephansplatz die Handschellen.

Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, liefen die Ermittlungen seit Jänner 2026. Beteiligt waren das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, Gruppe Lang, das Kriminalreferat Landstraße sowie die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS). Nach einer Observation griffen Beamte schließlich in der U-Bahnstation Stephansplatz zu. Dort nahmen sie den 44-jährigen georgischen Staatsangehörigen fest.

Elektronik und Taschen gestohlen

Der bereits amtsbekannte Mann stahl laut Polizei unter anderem elektronische Geräte, Mobiltelefone sowie Taschen samt Inhalt. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Ermittler prüfen derzeit außerdem, ob der Verdächtige für weitere Diebstähle verantwortlich ist.

Verdächtiger nicht geständig

Bei seiner Vernehmung zeigte sich der 44-Jährige laut Polizei nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kam er anschließend in eine Justizanstalt. „Durch intensive Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, Gruppe Lang, sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Kriminalreferat Landstraße und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS) konnte ein mutmaßlicher Seriendieb festgenommen werden“, so die Landespolizeidirektion Wien abschließend.