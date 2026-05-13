Nach Diebstahlserie in Wien: Ein mutmaßlicher Täter festgenommen

In Wien-Simmering wurden in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai mehrere Gegenstände aus einem Taxi gestohlen. Eine Person in Haft, nach einer weiteren wird gefahndet.

Am 12. Mai bemerkte der Taxilenker des betroffenen Taxis neben der anderen gestohlenen Gegenstände zusätzlich noch das Fehlen seiner kabellosen Kopfhörer. Er konnte diese in weiterer Folge in einem leerstehenden Gebäude in der Nähe des Tatorts orten.

Gegenstände und mutmaßlichen Täter gefunden

Mit Unterstützung der WEGA sowie der Polizeidiensthundeeinheit Wien durchsuchten Polizisten das Gebäude. Indessen verließ ein 43-Jähriger österreichischer Staatsbürger das Objekt. Gegenüber der Polizei gab dieser an, obdachlos zu sein und in diesem Gebäude zu schlafen. Im Zuge der Durchsuchung konnten die Beamten sowohl die georteten Kopfhörer als auch weitere gestohlene Gegenstände aus dem Taxi sicherstellen. Darüber hinaus wurden in einem weiteren versperrten Raum weitere mutmaßlich gestohlene Gegenstände und Geräte sichergestellt. Darunter E-Scooter, Fahrräder, ein Mobiltelefon und weitere elektronische Geräte.

Verdächtiger in Justizanstalt

In der Vernehmung zeigte sich der Verdächtige nicht geständig. Er gab an, dass sein „Mitbewohner“ die Diebstähle begangen habe. Dieser ist namentlich bekannt und wird bereits gesucht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 43-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen laufen.