Wiener Schottenring: Bim kollidiert mit Lastwagen

Am Wiener Ring legte ein Crash zwischen einer Bim und einem Lastwagen für einige Zeit mehrere Straßenbahn-Linien lahm. Die Folge: Stau und lange Verzögerungen.

Der genau Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Beim Crash wurden der Straßenbahnlenker sowie ein Fahrgast verletzt.

Der genau Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Beim Crash wurden der Straßenbahnlenker sowie ein Fahrgast verletzt.

Am Mittwochnachmittag gegen 15.20 kam es auf der Wiener Ringstraße auf Höhe der Kreuzung Heßgasse zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Straßenbahn. Der Zusammenstoß dürfte so heftig gewesen sein, dass der LKW nach dem Unfall nur noch auf zwei Rädern stand. Das bestätigt die Landespolizeiinspektion Wien auf Anfrage von 5min.

Straßenbahn entgleist, zwei Verletzte

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, sind bei dem Unfall zwei Personen verletzt worden: Der Straßenbahnfahrer sowie ein Fahrgast. Der Lenker des Klein-LKWs soll unverletzt geblieben sein.

Längere Verzögerungen durch Aufräumarbeiten

Öffi-Reisende mussten bis bis etwa 16:15 mit Verzögerungen und Umleitungen rechnen. Die Straßenbahnlinie 1 wurde in Richtung Stefan-Fadinger-Platz über die Börse und bis zur Resselgasse über den Schwedenplatz und Schwarzenbergplatz umgeleitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 17:18 Uhr aktualisiert