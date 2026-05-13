Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist eine kaputte windschutzscheibe vor einer straßenbahn zu sehen.
Der genau Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Beim Crash wurden der Straßenbahnlenker sowie ein Fahrgast verletzt.
Wien, 1. Bezirk
13/05/2026
Zwei Verletzte

Wiener Schottenring: Bim kollidiert mit Lastwagen

Am Wiener Ring legte ein Crash zwischen einer Bim und einem Lastwagen für einige Zeit mehrere Straßenbahn-Linien lahm. Die Folge: Stau und lange Verzögerungen.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am Mittwochnachmittag gegen 15.20 kam es auf der Wiener Ringstraße auf Höhe der Kreuzung Heßgasse zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Straßenbahn. Der Zusammenstoß dürfte so heftig gewesen sein, dass der LKW nach dem Unfall nur noch auf zwei Rädern stand. Das bestätigt die Landespolizeiinspektion Wien auf Anfrage von 5min.

Straßenbahn entgleist, zwei Verletzte

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, sind bei dem Unfall zwei Personen verletzt worden: Der Straßenbahnfahrer sowie ein Fahrgast. Der Lenker des Klein-LKWs soll unverletzt geblieben sein.

Längere Verzögerungen durch Aufräumarbeiten

Öffi-Reisende mussten bis bis etwa 16:15 mit Verzögerungen und Umleitungen rechnen. Die Straßenbahnlinie 1 wurde in Richtung Stefan-Fadinger-Platz über die Börse und bis zur Resselgasse über den Schwedenplatz und Schwarzenbergplatz umgeleitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 17:18 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: