Mathe-Matura: Schüler schummelt mit UV-Lampe auf der Toilette

Auf der Schultoilette hatte ein Maturant im Evangelischen Realgymnasium Donaustadt (Wien) eine UV-Lampe versteckt. Offenbar wurde mit UV-Stiften am Klo geschrieben, deren Schrift man nur mit diesen kleinen Lampen sehen konnte.

Am Montag, den 11. Mai, fand die zentrale Mathematik-Matura im Evangelischen Realgymnasium Wien Donaustadt in der Maculangasse statt. Dabei kam es zu einem raffinierten Schummelversuch, an dem laut Medienberichten mehrere Schüler beteiligt gewesen sein sollen.

Lösungen mit UV-Stift an die Wand geschrieben – Toilettengänge häuften sich

Während der Reifeprüfung entdeckte ein Lehrer am Klo eine UV-Lampe – die Prüfung wurde daraufhin sofort gestoppt. Alle Schüler, die während der Matura die Toilette aufsuchten, mussten ihre Taschen ausleeren und sich untersuchen lassen.

Schüler versteckte UV-Lampe in der Socke

Ein Schüler mit einer UV-Lampe in der Socke soll dabei erwischt worden sein. Ein Zweiter hatte einen speziellen Stift und ebenfalls eine UV-Lampe dabeigehabt . Die Maturanten hatten offenbar mit Stiften am Klo geschrieben, deren Schrift man nur mit diesen Lampen sehen konnte.

Matura wurde danach fortgesetzt

Die betroffenen Schüler hätten die Gegenstände freiwillig abgegeben, heißt es von der Bildungsdirektion. Danach konnten sie die Prüfung ordnungsgemäß fortsetzen. Der Vorfall werde nun geprüft. Die Aktion könnte noch weitreichende Konsequenzen für die Schüler haben.