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Himmel wieder grau: Wolken und Regen am Donnerstag
Der Himmel ist meist wolkenverhangen, dazu ist anfangs sowie ab dem Nachmittag Regen zu erwarten. Der Wind weht schwach, mitunter mäßig aus Südost bis West.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Bereits von der Früh weg ist der Himmel stark bewölkt, die Sonne kommt höchstens gelegentlich zum Vorschein. Regenschauer sind jederzeit möglich, am meisten regnet es zum Abend hin. Der Wind frischt nur zeitweise auf und wechselt zwischen Süd und Nordwest. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad.
In Niederösterreich gibt es etwas mehr Sonnenfenster
Auch hier geht es mit vielen Wolken durch den Tag, größere Sonnenfenster gibt es am ehesten nach Südosten hin, vom Marchfeld bis zur Buckligen Welt.
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