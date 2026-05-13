Himmel wieder grau: Wolken und Regen am Donnerstag

Der Himmel ist meist wolkenverhangen, dazu ist anfangs sowie ab dem Nachmittag Regen zu erwarten. Der Wind weht schwach, mitunter mäßig aus Südost bis West.

Die Sonne vom Mittwoch kommt am Donnerstag erstmal nicht zurück. Nur sehr selten lässt sie sich blicken.

Die Sonne vom Mittwoch kommt am Donnerstag erstmal nicht zurück. Nur sehr selten lässt sie sich blicken.

Bereits von der Früh weg ist der Himmel stark bewölkt, die Sonne kommt höchstens gelegentlich zum Vorschein. Regenschauer sind jederzeit möglich, am meisten regnet es zum Abend hin. Der Wind frischt nur zeitweise auf und wechselt zwischen Süd und Nordwest. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad.

In Niederösterreich gibt es etwas mehr Sonnenfenster

Auch hier geht es mit vielen Wolken durch den Tag, größere Sonnenfenster gibt es am ehesten nach Südosten hin, vom Marchfeld bis zur Buckligen Welt.