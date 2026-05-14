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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Getränkeregal eines Supermarktes.
Er hat sich ein alkoholisches Getränk genommen und ist dann eingeschlafen.
Wien / 3. Bezirk
14/05/2026
Festgenommen

In Supermarkt: Einbrecher trinkt vor laufender Kamera, schläft dann ein

In den Mittwochmorgenstunden, am 13. Mai 2026 gegen 5.45 Uhr, wurde ein 22-jähriger Ungar in Wien-Landstraße festgenommen, nachdem er in einen Supermarkt eingebrochen ist.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Dort hatte der 22-Jährige die Schiebetür aufgedrückt, ein alkoholisches Getränk getrunken und ist dann im Geschäft eingeschlafen. Mitarbeiter hatten den Mann schließlich entdeckt und die Polizei gerufen, die Tat wurde zudem von der Kamera aufgenommen. Dem jungen Mann konnte übrigens auch noch ein Einbruch drei Tage davor zugeordnet werden, heißt es seitens der Beamten nun. Die weiteren Ermittlungen hat derweil das Landeskriminalamt Wien übernommen.

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