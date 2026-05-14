Wiener zahlt erst nicht, spuckt Supermarkt-Mitarbeiterin dann an

Erst wollte ein 39-jähriger Österreicher in einem Supermarkt in Wien-Leopoldstadt seine Waren nicht zahlen, dann bedrohte er eine Mitarbeiterin.

Mittwochvormittag, am 13. Mai 2026 gegen 9.15 Uhr, wollte ein 39-jähriger Mann einen Wiener Supermarkt verlassen, ohne für seine Waren zu bezahlen. Daraufhin wurde er von einer Mitarbeiterin angehalten, die ihn aufforderte, das Geschäft zu verlassen – freilich ohne die nicht bezahlte Ware. Der Mann spuckte sie anschließend an und drohte ihr mit dem Umbringen. Die herbeigerufenen Polizisten haben den 39-Jährigen schließlich festgenommen, in einer Vernehmung habe er „lediglich wirre Angaben“ gemacht, erinnern sich die Beamten nun. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 11:46 Uhr aktualisiert