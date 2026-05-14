8 Festnahmen in Wien: Polizei setzt Schlag gegen Diebesgruppe

Dem Landeskriminalamt Wien gelang es durch intensiver Ermittlung, eine mutmaßliche Diebesgruppe auszuforschen und zu zerschlagen. Es gab bereits mehrere Festnahmen.

Die verdächtige Gruppe besteht aus insgesamt 13 Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 43 Jahren, wovon bereits acht festgenommen wurden. Bis auf einen slowakischen Staatsangehörigen handelt es sich bei allen um ungarische Staatsangehörige. Die Ermittlungen ins Rollen gebracht hat ein 38-Jähriger Mann, der in Schubhaft ein umfassendes Geständnis ablegte.

Sachschaden von 40.000 Euro

Die Festnahmen erfolgten teils in Wien und im Burgenland, teils in Ungarn aufgrund eines europäischen Haftbefehls. Sieben der Festgenommenen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Der Gruppe werden insgesamt 42 Taten zur Last gelegt. Vor allem wurden Parfüms aus Geschäften gestohlen. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Weitere Verdächtige sind noch auf freiem Fuß, die Ermittlungen laufen.