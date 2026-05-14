Nah-Ost-Konflikt sorgt für Rückgang der Flugpassagiere in Wien im April

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien zeigte im April 2026 einen leichten Rückgang gegenüber des Vorjahres. Zum Teil ist dies auch dem Konflikt im Nahen Osten verschuldet.

Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete beim Passagieraufkommen im April 2026 einen leichten Rückgang von 2,1 Prozent auf 3.675.425 Passagiere gegenüber dem Vorjahr. Jedoch konnte man von Januar bis April 2026 einen Anstieg der Passagierzahlen um 2,9 Prozent erkennen.

Nah-Ost-Konflikt sorgt für immensen Rückgang

Zu den sinkenden Passagierzahlen gegenüber des Vorjahres hat zum Teil der Konflikt im Nahen Osten beigetragen. Seit dem 28. Februar führt dieser zu Einschränkungen im Flugverkehr der Region und wirkt sich ebenfalls dämpfend auf die Passagierentwicklung in Wien aus. Vor allem das reduzierte Flugangebot ist eine Auswirkung des Konflikts. Doch auch Ostern, dass 2026 bereits im März lag und die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots tragen zum Rückgang der Zahlen bei. Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im April 2026 betrug nach Westeuropa 926.411 Reisende (-2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), nach Osteuropa 188.079 Reisende (-7,8 Prozent). Insbesondere die Region Naher und Mittlerer Osten verzeichneten einen immensen Passagierrückgang von 83,4 Prozent auf nur 16.925 Reisende.