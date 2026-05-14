Wiener Polizei nimmt E-Scooter- und Radfahrer unter die Lupe

Der uniformierte Fahrraddienst hat in Wien von Mittwochabend bis in die Nacht auf Donnerstag hinein, 13. und 14. Mai 2026, eine Schwerpunktaktion durchgeführt. Die Bilanz dazu findet ihr hier bei uns.

Das Hauptaugenmerk der Schwerpunktaktion legte man dabei auf Fahrrad- und E-Scooter-Lenker und insbesondere auf Rotlichtverstöße, das Befahren von Gehsteigen und Fußgängerzonen, Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie Fahren unter Drogen oder Alkoholeinfluss. Insgesamt hat man im Zuge der Kontrollen 74 Organmandate in der Höhe von 3.220 Euro ausgestellt und 25 Anzeigen gelegt.

23 Personen sind über die rote Ampel gefahren

Festgestellt hat man übrigens nicht weniger als 23 Rotlichtverstöße, 18 Verstöße gegen die Fahrradverordnung sowie zwei Mal auch das verbotene Befahren von Gehsteigen und Fußgängerzonen. Insgesamt hat man zudem 106 Alkovor- und fünf Alkomattests durchgeführt. Dabei wurden ein E-Scooterfahrer und vier Radfahrer betrunken erwischt, sie alle werden angezeigt.

Mehrere manipulierte Scooter erwischt

Besonders auffällig waren aber mehrere manipulierte E-Scooter, berichtet die Polizei. Im Zuge von Rollentests wurden Geschwindigkeiten von bis zu 89 km/h festgestellt. Weitere E-Scooter haben Geschwindigkeiten von 68, 51, 48, 43 und 38 km/h erreicht. Erlaubt wären übrigens nur 25 km/h. In einem Fall hat man sogar einen E-Scooter beschlagnahmt, da der Lenker weder über einen Wohnsitz in Österreich noch über Bargeld verfügte.