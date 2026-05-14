Tausende Euro, mehrere Kilo Drogen: Polizei nimmt 8 Personen fest

Gleich zwei bedeutende Schläge gegen den Drogenhandel in der Bundeshauptstadt sind dem Wiener Landeskriminalamt dabei gelungen. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen hat man acht Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 54 Jahren festgenommen und große Mengen Drogen und Bargeld sichergestellt.

Polizei findet kiloweise Drogen in Wohnung in Wien-Meidling

Im ersten Fall vom 30. März 2026 haben die Beamten mehrere Tatverdächtige observiert und dabei beobachtet, wie ein 19-jähriger Serbe zwei 23-jährigen Österreichern 106 Gramm Kokain übergab. Bei der anschließenden Festnahme der beiden 23-Jährigen hat man zusätzlich noch rund sieben Gramm Marihuana und Geld sichergestellt. Der 19-Jährige wurde kurz darauf ebenfalls festgenommen. Bei ihm fand man rund 6.600 Euro vor. In einer Wohnung in Wien-Meidling waren außerdem noch rund 22 Kilo Marihuana, knapp 4,6 Kilo Kokain und etwa 6,6 Kilo Cannabisharz.

Junger Serbe hatte mehr als 15.000 Euro bei sich

Ein 54-jähriger Slowene – Komplize des jungen Serben – wurde außerdem auf der A22 im Bereich Stockerau angehalten, in seinem Auto fand man rund 3,3 Kilo Kokain und 600 Euro Bargeld. Weitere Ermittlungen führten schließlich zur Festnahme eines 24-jährigen Serben vor einer Unterkunft in Rudolfsheim-Fünfhaus. Er hatte mehr als 15.000 Euro bei sich. Zusätzlich hat man eine 34-jährige Österreicherin festgenommen, die mutmaßlich mehrere Personen vor der Polizei gewarnt haben soll. Bis auf einen wurden alle Tatverdächtigen in eine Justizanstalt gebracht.

Polizei stellt tausende Euro und einiges an Drogen sicher

Am 21. April 2026 haben im Rahmen einer weiteren Amtshandlung Beamte die Übergabe einer Tasche zwischen einem 34-jährigen Bosnier und einem 31-jährigen Serben beobachtet. Als der Ältere der beiden festgenommen wurde, fand man bei ihm mehr als ein Kilo Marihuana und etwa 2.300 Euro an Bargeld. In einem Apartment waren zusätzlich noch 600 Gramm Kokain und mehr als 26.000 Euro. Beim jüngeren Serben, der wenig später in Wien-Penzing festgenommen wurde, fand man 3.000 Euro Bargeld. In einer von ihm genutzten Wohnung stellten die Ermittler außerdem rund 28,5 Kilo Marihuana, knapp 400 Gramm Kokain und mehr als 13.000 Euro sicher. Beide wurden in eine Justizanstalt eingeliefert.