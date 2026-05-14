Älteste Österreicherin verstorben: „Herzliche und liebenswerte Frau“

Die wohl älteste Österreicherin ist tot. Anna Wagner aus Euratsfeld (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) wurde 111 Jahre alt, ehe sie ihre Augen nun für immer geschlossen hat.

Dabei hat sie sogar fast noch ihren 112. Geburtstag miterlebt, wurde sie doch am 6. Juni 1914 geboren. Die Frau galt seit Jänner 2025 als die älteste in Österreich lebende Person, damals ist mit Margarete Tröstl die bis Jänner 2025 älteste Österreicherin verstorben. Alles dazu auch hier: Ruhe in Frieden: Älteste Österreicherin mit 113 Jahren verstorben. Anna Wagner hat dabei bis zuletzt zu Hause gelebt, Euratsfeld als Wohnort hat die auf einem Bauernhof aufgewachsene und als Landwirtin tätige Frau nie verlassen.

Anna Wagner stieg mit 90 Jahren erstmals in ein Flugzeug

Weg von zu Hause war Wagner nur, wenn sie auf Reisen ging. Das machte sie nach ihrer Pensionierung dann auch recht gerne. Mit 90 Jahren war sie sogar erstmals in einem Flugzeug. In ihrem Wohnhaus, in dem sie übrigens ebenfalls ihr ganzes Leben lang verbracht hatte, wurde sie bis zuletzt von ihrer Familie gepflegt, ehe sie am Dienstag, 12. Mai 2026, friedlich eingeschlafen ist.

Landeshauptfrau trauert um „große Niederösterreicherin“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner würdigt Wagner als „eine große Niederösterreicherin“. In einem Facebook-Posting schreibt sie: „Sie hat zwei Weltkriege erlebt und blieb trotz vieler Schicksalsschläge immer eine bescheidene, herzliche und sehr liebenswerte Frau. Menschen wie sie haben unser Land mit Fleiß, Stärke und großem Zusammenhalt geprägt“, so die Landeshauptfrau, die der Familie Wagners abschließend noch ihr Mitgefühl ausdrückt.