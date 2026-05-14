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Ein Bild auf 5min.at zeigt bewölktes Wetter in Wien.
In Wien wird es den größten Teil des Freitags bewölkt sein.
Wien
14/05/2026
Vorhersage

Mix aus Wolken, Regen und Sonne in Wien am Fenstertag

Der Fenstertag wird in Wien größtenteils bewölkt vorübergehen. Lediglich am Vormittag könnte auch die ein oder andere sonnige Auflockerung mit dabei sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Neben Regenschauern sind Freitagvormittag, am 15. Mai 2026, in Wien auch kurze, sonnige Auflockerungen zu erwarten. Spätestens am Nachmittag werden die Wolken dann aber wieder dichter, dennoch bleibt es trocken, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria berichten. Die Temperaturen liegen bei schwach bis mäßigem Wind aus Westen in der Früh noch bei neun, im Verlauf des Tages dann bei maximal 17 Grad.

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