Mit 85 Jahren: Weltbekannte Künstlerin in Wien gestorben

Geboren wurde die unter ihrem Künstlernamen bekannte "VALIE EXPORT" in Linz am 17. Mai 1940. Nun, kurz vor ihrem 86. Geburtstag, hat sie für immer ihre Augen geschlossen.

VALIE EXPORT oder auch Waltraud Lehner, so ihr bürgerlicher Name, ist damit 85 Jahre alt geworden und gilt als eine der wohl bekanntesten und einflussreichsten Künstlerinnen Österreichs. Sie hat sich weltweit etwa als Medien- und Performancekünstlerin, als feministische Theoretikerin und als Filmemacherin einen Namen gemacht. Dass sie nun am Donnerstag, 14. Mai 2026, verstorben ist, bestätigt die VALIE EXPORT Stiftung gegenüber der APA.