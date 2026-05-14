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/ ©Violetta Wakolbinger
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die weltbekannte Künstlerin VALIE EXPORT in schwarz-weiß.
Die weltweit bekannte Künstlerin VALIE EXPORT ist verstorben.
Wien
14/05/2026
VALIE EXPORT

Mit 85 Jahren: Weltbekannte Künstlerin in Wien gestorben

Geboren wurde die unter ihrem Künstlernamen bekannte "VALIE EXPORT" in Linz am 17. Mai 1940. Nun, kurz vor ihrem 86. Geburtstag, hat sie für immer ihre Augen geschlossen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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VALIE EXPORT oder auch Waltraud Lehner, so ihr bürgerlicher Name, ist damit 85 Jahre alt geworden und gilt als eine der wohl bekanntesten und einflussreichsten Künstlerinnen Österreichs. Sie hat sich weltweit etwa als Medien- und Performancekünstlerin, als feministische Theoretikerin und als Filmemacherin einen Namen gemacht. Dass sie nun am Donnerstag, 14. Mai 2026, verstorben ist, bestätigt die VALIE EXPORT Stiftung gegenüber der APA.

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