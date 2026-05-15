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/ ©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Einsatzkräfte.
Insgesamt wurden fünf Personen bei dem Unfall verletzt.
Laxenburg
15/05/2026
Donnerstagabend

Fünf Verletzte bei Unfall in Laxenburg: Auto lag auf der Seite

Ein schwerer Unfall hat in Laxenburg (Bezirk Mödling, Niederösterreich) Donnerstagabend, am 14. Mai 2026 gegen 20 Uhr, für fünf Verletzte gesorgt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich auf der L154, der Münchendorfer Straße. Dort war ein Auto von der Straße abgekommen und auf der Seite in einem Windschutzgürtel liegen geblieben, wie die Feuerwehr nun berichtet. Als die Florianis vor Ort angekommen ist, war niemand mehr im Fahrzeug. Der Lenker wurde schwer, die vier weiteren Insassen leicht verletzt und bereits von der Rettung und First Respondern versorgt.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das auf der Seite stehende Auto.
©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg |
Das Auto kam…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Unfallauto.
©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg |
…auf der Seite zum Liegen.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Einsatzkräfte von oben.
©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg |
Zahlreiche Einsatzkräfte…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Feuerwehrautos von hinten.
©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg |
…von Feuerwehr…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Feuerwehr- und Rettungsautos.
©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg |
…und Rettung waren vor Ort.

29 Florianis und mehrere Rettungs- sowie Polizeikräfte im Einsatz

Die Feuerwehr Laxenburg unterstützte die Rettungskräfte bis zum Abtransport, das Auto wurde schließlich mit Rundschlingen und Muskelkraft wieder auf die Räder gestellt. Anschließend wurde es auf den Abschleppanhänger verladen, zur Polizei transportiert und dort gesichert abgestellt. Insgesamt standen 29 Florianis rund zwei Stunden lang im Einsatz. Vor Ort waren auch drei Polizeistreifen, drei Rettungsautos, der Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes und drei First Responder.

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