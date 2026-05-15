Fünf Verletzte bei Unfall in Laxenburg: Auto lag auf der Seite

Der Unfall ereignete sich auf der L154, der Münchendorfer Straße. Dort war ein Auto von der Straße abgekommen und auf der Seite in einem Windschutzgürtel liegen geblieben, wie die Feuerwehr nun berichtet. Als die Florianis vor Ort angekommen ist, war niemand mehr im Fahrzeug. Der Lenker wurde schwer, die vier weiteren Insassen leicht verletzt und bereits von der Rettung und First Respondern versorgt.

©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg | Das Auto kam… ©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg | …auf der Seite zum Liegen. ©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg | Zahlreiche Einsatzkräfte… ©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg | …von Feuerwehr… ©Presseteam Freiwillige Feuerwehr Laxenburg | …und Rettung waren vor Ort.

29 Florianis und mehrere Rettungs- sowie Polizeikräfte im Einsatz

Die Feuerwehr Laxenburg unterstützte die Rettungskräfte bis zum Abtransport, das Auto wurde schließlich mit Rundschlingen und Muskelkraft wieder auf die Räder gestellt. Anschließend wurde es auf den Abschleppanhänger verladen, zur Polizei transportiert und dort gesichert abgestellt. Insgesamt standen 29 Florianis rund zwei Stunden lang im Einsatz. Vor Ort waren auch drei Polizeistreifen, drei Rettungsautos, der Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes und drei First Responder.