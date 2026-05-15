Skandal in Wien: 24-Jährige von Schüler (14) geschwängert

Es ist ein faustdicker Skandal, der sich auf einem Wiener Bildungscampus entwickelt und abgespielt haben soll. Ein 14-jähriger Schüler soll nämlich eine zehn Jahre ältere Kindergartenpädagogin geschwängert haben.

Auf einem der rund 15 Bildungscampusse in Wien hat sich das Paar kennen- und lieben gelernt, wie die „Kronen Zeitung“ nun berichtet. Und die „Beziehung“ ging noch weiter: Der 14-Jährige soll die 24-Jährige sogar geschwängert haben. Kolleginnen der Kindergartenpädagogin sollen davon teilweise gewusst haben. Schließlich kam es aber, wie es kommen musste: Der Skandal flog auf.

Schulleitung hat den Vorfall „unmittelbar“ gemeldet

Die Bildungsdirektion erklärt gegenüber der „Krone“, dass die Schulleitung „unmittelbar nach Kenntnis des Verdachts“ den Vorfall der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe der Stadt, der Polizei und der Bildungsdirektion gemeldet hat. Kommt es zur Anzeige, wird es wohl Ermittlungen wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses geben. Der Frau drohen dann bis zu drei Jahre Haft. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Übrigens: Ein Kind wird es nicht geben, die Kindergartenpädagogin hat ihr ungeborenes Baby nämlich verloren.