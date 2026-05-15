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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Berufsrettung Wien in der Nacht von der Seite.
Die Berufsrettung Wien musste Donnerstagnacht ausrücken.
Wien / 2. Bezirk
15/05/2026
Schwer verletzt

Bei Rot: Radfahrer will vor Straßenbahn über Kreuzung, dann kracht es

Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer in Wien-Leopoldstadt ist Donnerstagnacht, am 14. Mai 2026 gegen 23.30 Uhr, Letzterer schwer verletzt worden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich in der Wittelsbachstraße bei der Kreuzung mit der Schüttelstraße, wie die Polizei nun berichtet. Eine Straßenbahngarnitur ist dabei von der Rotundenbrücke kommend zur Kreuzung gekommen und fuhr dort drüber. Dort wollte zur gleichen Zeit ein Radfahrer bei Rotlicht über die Straße, trotz eingeleiteter Notbremsung erwischte die Straßenbahn den 46-jährigen Mann. Dieser wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Erhebungen zum Unfallhergang werden nun vom Verkehrsunfallkommando geführt.

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