Bei Rot: Radfahrer will vor Straßenbahn über Kreuzung, dann kracht es

Der Unfall ereignete sich in der Wittelsbachstraße bei der Kreuzung mit der Schüttelstraße, wie die Polizei nun berichtet. Eine Straßenbahngarnitur ist dabei von der Rotundenbrücke kommend zur Kreuzung gekommen und fuhr dort drüber. Dort wollte zur gleichen Zeit ein Radfahrer bei Rotlicht über die Straße, trotz eingeleiteter Notbremsung erwischte die Straßenbahn den 46-jährigen Mann. Dieser wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Erhebungen zum Unfallhergang werden nun vom Verkehrsunfallkommando geführt.