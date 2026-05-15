34-Jähriger ist erst aggressiv mit Mutter, dann mit Polizisten

Wie die Beamten nun berichten, hat sich der 34-Jährige vor dem Polizeieinsatz auf offener Straße aggressiv gegenüber seiner Mutter verhalten. Daher sahen sich Passanten gezwungen, die Polizei zu rufen. Doch auch ihnen gegenüber war er uneinsichtig und aggressiv. Einem Beamten versetzte er einen Stoß, durch Widerstandshandlungen verletzte er in weiterer Folge einen weiteren Beamten. Dieser konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 34-Jährige wurde schließlich in eine Justizanstalt gebracht.