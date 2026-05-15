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/ ©Alexander Tuma / BMI
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der gerade von zwei Polizisten festgenommen wird.
Der Mann wurde von den Beamten schließlich festgenommen.
Wien / 6. Bezirk
15/05/2026
Auf offener Straße

34-Jähriger ist erst aggressiv mit Mutter, dann mit Polizisten

In der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf wurde Donnerstagnachmittag, am 14. Mai 2026 gegen 15.20 Uhr, ein 34-jähriger Österreicher festgenommen, der zuvor zwei Polizisten verletzt haben soll.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Wie die Beamten nun berichten, hat sich der 34-Jährige vor dem Polizeieinsatz auf offener Straße aggressiv gegenüber seiner Mutter verhalten. Daher sahen sich Passanten gezwungen, die Polizei zu rufen. Doch auch ihnen gegenüber war er uneinsichtig und aggressiv. Einem Beamten versetzte er einen Stoß, durch Widerstandshandlungen verletzte er in weiterer Folge einen weiteren Beamten. Dieser konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 34-Jährige wurde schließlich in eine Justizanstalt gebracht.

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