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34-Jähriger ist erst aggressiv mit Mutter, dann mit Polizisten
In der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf wurde Donnerstagnachmittag, am 14. Mai 2026 gegen 15.20 Uhr, ein 34-jähriger Österreicher festgenommen, der zuvor zwei Polizisten verletzt haben soll.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Wie die Beamten nun berichten, hat sich der 34-Jährige vor dem Polizeieinsatz auf offener Straße aggressiv gegenüber seiner Mutter verhalten. Daher sahen sich Passanten gezwungen, die Polizei zu rufen. Doch auch ihnen gegenüber war er uneinsichtig und aggressiv. Einem Beamten versetzte er einen Stoß, durch Widerstandshandlungen verletzte er in weiterer Folge einen weiteren Beamten. Dieser konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 34-Jährige wurde schließlich in eine Justizanstalt gebracht.
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