Autofahrer brettert mit 97 km/h durch Wiener 30er-Zone

Zwei Raser hat die Polizei am Donnerstag, 14. Mai 2026, erwischt. Ein Autofahrer war dabei mit fast 100 km/h in einer 30er-Zone unterwegs. Ein Motorradfahrer hatte 105 Sachen drauf, hätte aber nur 50 km/h schnell sein dürfen.

Die Polizei berichtet von gleich zwei Fällen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen in Wien am Donnerstag, 14. Mai 2026. Im Zuge einer Schwerpunktaktion konnte in der Oleandergasse im 22. Bezirk ein Auto in einer 30er-Zone mit 97 km/h vom Radarmessfahrzeug gemessen werden. Dem Lenker droht nun der Entzug des Führerscheins und die Beschlagnahme des Autos.

Motorradlenker wechselt abrupt die Spur und verursacht Unfall

Zusätzlich wurde auch ein Motorradlenker am Opernring mit massiv erhöhter Geschwindigkeit erwischt. Beamte des Stadtpolizeikommandos haben ihn mit 105 statt der erlaubten 50 km/h geblitzt. Als sie den Motorradlenker anhalten wollten, wechselte er abrupt die Spur und verursachte dabei einen Unfall mit einem Auto. Zu Sturz kam er allerdings nicht. Dem 32-Jährigen wurden schließlich der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Er gab an, es eilig gehabt zu haben. Die entsprechenden Anzeigen werden nun in beiden Fällen erstattet.