Frauen belästigt: 60-Jähriger festgenommen und angezeigt

Innerhalb einer halben Stunde soll ein 60-jähriger Slowake Donnerstagnachmittag, am 14. Mai 2026, im Bereich der Mariahilfer Straße in Wien zwei Frauen im Gesäßbereich berührt haben.

Wie die Polizei berichtet, habe sich der Vorfall gegen 14 Uhr ereignet, herbeigerufene Beamte konnten den 60-Jährigen unverzüglich anhalten. Gegenüber den Polizisten machte er keine Angaben. Wie sich später herausstellen sollte, gab es gegen ihn bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichts für Strafsachen Wien aufgrund des Verdachts von Eigentumsdelikten. Der Tatverdächtige wurde schließlich festgenommen und zusätzlich wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung angezeigt.