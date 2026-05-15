Wiener sehen, wie sich 37-Jähriger an Kellerabteil zu schaffen macht

Gleich zwei Erfolgsmeldungen nach Einbruchsdiebstählen im 10. und 3. Wiener Bezirk kann die Polizei verbuchen. Beide Fälle haben sich am Donnerstag, 14. Mai 2026, ereignet, beide Male konnten Verdächtige festgenommen werden.

In der Hausergasse in Wien-Favoriten haben Donnerstagvormittag, gegen 11.25 Uhr, Anrainer die Polizei gerufen, weil ein hausfremder Mann an einem Kellerabteil hantierte. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen anhalten und den 37-jährigen Algerier vorläufig festnehmen. Ein weiterer Tatverdächtiger ist derzeit noch flüchtig, Ermittlungen sind im Gange. Fix ist jedenfalls, dass im besagten Wohnhaus in letzter Zeit vermehrt Kellereinbrüche verübt worden sind, so die Polizei.

Junge Ungarn nicht geständig

Gegen 19 Uhr wurden die Beamten dann nach Wien-Landstraße zu einem Fitnessstudio gerufen. Dort meldeten Mitarbeiter zwei Verdächtige, die sich an Spinden in der Herrenumkleide zu schaffen machten. Die beiden Tatverdächtigen wurden noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen, ein Schraubenzieher als mutmaßliches Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Bei den Männern handelte es sich um zwei 19-jährige Ungarn, die sich nicht geständig zeigten. Auch hier werden nun weitere Ermittlungen geführt.