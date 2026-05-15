Das müssen ESC-Fans für das Finale in Wien wissen

70.000 Fans feierten bisher den Eurovision Song Contest in Wien. Zum großen Finale am 16. Mai wird nun der Universitätsring wie geplant gesperrt, um Platz für das Public Viewing zu schaffen.

Kurz vor dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2026 zieht das Eurovision Village am Wiener Rathausplatz eine erste Zwischenbilanz: Seit der Öffnung am vergangenen Sonntag wurden mehr als 70.000 Besucher gezählt. Trotz eines markanten Wetterumschwungs mit deutlich kühleren Temperaturen und wiederholten Regenschauern ließen sich Fans aus Wien und ganz Europa die Feierlaune nicht nehmen.

Ringsperre zum Finale wie geplant

Nachdem die ursprünglich vorgesehenen Sperren des Universitätsrings anlässlich der beiden Semifinale am Dienstag und Donnerstag witterungsbedingt nicht umgesetzt wurden, erfolgt die Sperre am Samstag, 16. Mai, ab 12 Uhr, wie geplant. Damit werden zusätzliche Kapazitäten für das Public Viewing des großen ESC-Finales aus der Wiener Stadthalle geschaffen.

Einschränkungen bei Straßenbahn-Linien

Die Ringsperre betrifft auch die Straßenbahnlinien D, 1, 2 und 71. Die Wiener Linien empfehlen deshalb auf die U-Bahn-Linien auszuweichen.

Das ändert sich genau: Die Linie D wird in beide Richtungen zwischen Schwarzenbergplatz und Börse über Schwedenplatz umgeleitet.

Die Linie 1 wird in beide Richtungen zwischen Karlsplatz und Julius-Raab-Platz über Stubentor umgeleitet.

Die Linie 2 ist geteilt unterwegs. Zwischen Ring, Volkstheater und Schwedenplatz ist kein Betrieb.

Die Linie 71 wird kurzgeführt und fährt nicht zwischen Schwarzenbergplatz und Schottenring.

Finaltag im Eurovision Village

Das Eurovision Village öffnet am Finaltag ab 14 Uhr und bietet bis zum Ende der Liveübertragung gegen 1 Uhr früh ein umfangreiches Programm und gemeinsames Mitfiebern- und Feiern in einzigartiger Atmosphäre. Alle Besucher werden gebeten, sich vor dem Besuch nochmals mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen vertraut zu machen. Besonders hinzuweisen ist auf die No-Bag-Policy, die am Finaltag gilt: Taschen jeder Art sind nicht erlaubt, davon ausgenommen sind nur Gegenstände, die in eine Hosentasche passen, oder transparente Behältnisse bis maximal A6. Auch Regenschirme sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

Ausklang am Sonntag

Für alle, denen das Finale am Samstag zu spät ist oder die die Highlights noch einmal Revue passieren lassen möchten, bietet sich am Sonntag eine letzte Gelegenheit: Das Eurovision Village öffnet ein letztes Mal von 14 bis 19 Uhr am Rathausplatz. Zum Abschluss wird das Grand Final nochmals in voller Länge (ohne Voting) gezeigt. Damit verabschiedet sich Wien von den zahlreichen Gästen, die aus ganz Europa zum Eurovision Song Contest angereist sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 16:40 Uhr aktualisiert