75.000 illegale Eier aus der Ukraine gestoppt
Ein Fund des Wiener Marktamts sorgt für Aufsehen: Über 75.000 illegal importierte Eier aus der Ukraine wurden aus dem Verkehr gezogen. Der Bauernbund fordert strengere Regeln für Importe.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Die sichergestellten Eier entsprachen nicht den europäischen Vermarktungsnormen. Ohne die vorgeschriebenen Stempel waren weder die Herkunft noch die Haltungsform für Kontrolleure oder Konsumenten nachvollziehbar.
„Keine Ware ohne EU-Standards“
Bauernbund-Präsident Georg Strasser lobte das schnelle Eingreifen des Marktamts, sieht aber dringenden Handlungsbedarf auf politischer Ebene. „Wer Lebensmittel auf den europäischen Markt bringen will, muss die europäischen Standards erfüllen“, so Strasser in einer Aussendung. Er betont, dass Österreich bei der Legehennenhaltung – etwa durch das Verbot von Käfigen – weltweit eine Vorreiterrolle einnimmt. Diese hohen Qualitätsansprüche heimischer Betriebe dürften nicht durch „intransparente Importware“ untergraben werden.
Die versteckte Gefahr in Verarbeitungsprodukten
Ein besonderes Problem sieht der Bauernbund bei Eiern, die nicht als Frischei im Regal landen, sondern industriell verarbeitet werden. Ob in Nudeln, Backwaren oder Mayonnaise: Oft bleibt völlig unklar, woher das verwendete Flüssig- oder Trockenei stammt.
Die Forderungen des Bauernbundes:
- Verschärfte Kontrollen: Stärkung des Kontrollsystems für Importware aus Drittstaaten.
- Gleiche Spielregeln: Importe müssen den strengen österreichischen und europäischen Standards entsprechen.
- Klare Kennzeichnung: Eine lückenlose Herkunftskennzeichnung – auch für verarbeitete Lebensmittel.