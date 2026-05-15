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Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Wie wird das Wetter am Samstag in Wien?
Wien
15/05/2026
Wetterprognose

Kühles und nasses ESC-Wochenende in Wien

Wer am Samstag das Eurovision Village am Rathausplatz besuchen oder das Finale im Freien verfolgen möchte, sollte sich warm anziehen. Die Prognose von Geosphere Austria verspricht wenig Frühlingsgefühle.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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Der Samstag startet in der Bundeshauptstadt unbeständig. Laut den Meteorologen „bleibt der Himmel über Wien wolkenverhangen“, wobei man sich auf nasse Verhältnisse einstellen muss, denn „es regnet verbreitet“. Besonders wer früh unterwegs ist, wird den Regen spüren: „Der meiste Niederschlag fällt während der Vormittagsstunden“. Erst im weiteren Verlauf des Tages gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Public-Viewing-Fans, denn „im Laufe des Nachmittags lässt hingegen der Niederschlag langsam nach“. Die Temperaturen „liegen tagsüber bei maximal 12 Grad“. Der Wind weht aus Nordwest.

Am Sonntag:

Am Sonntag beruhigt sich das Wetter in Wien spürbar und es erwartet die Wiener ein „Wechselspiel aus Sonnenschein und einigen dichteren Wolken“. Zwar können laut Geosphere Austria „vor allem am Vormittag vereinzelt noch letzte Regenschauer niedergehen“, doch der Trend zeigt nach oben. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag deutlich an und erreichen „bis 17 Grad tagsüber“.

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