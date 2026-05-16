Startliste des Eurovision Song Contest-Finales: Wer wann dran ist
Der Eurovision Song Contest 2026 steht vor "seinem" ganz großen Finale in Wien am heutigen Samstag, 16. Mai 2026. Wann aber startet welcher Act in den Showdown um den Sieg? Wir haben die genaue Liste für euch.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Der Finaltag des Eurovision Song Contest ist gekommen, 25 Acts singen um den Sieg beim prestigeträchtigen Wettbewerb, der nach dem Vorjahres-Gewinn von JJ in Wien stattfindet. Die Buchmacher haben bereits seit Monaten ein Powerduo als Favoriten im Blickfeld, doch einige weitere Länder könnten ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Alles dazu auch hier: Eurovision Song Contest-Finale heute: Das sind die Favoriten.
Eurovision Song Contest: Dänemark startet, Österreich am Schluss
Fakt ist: Die Stadthalle wird am heutigen Samstag, 16. Mai 2026, jedenfalls aus allen Nähten platzen. Wohl schon, wenn Dänemark als Nummer eins ins Rennen startet, in jedem Fall aber, wenn Österreichs Nummer 25 Cosmó den Wettbewerb abschließt. Wer sind aber die übrigen Acts und wann startet welches Land ins Rennen um den Sieg beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien? Wir haben in der folgenden Tabelle die genaue Reihenfolge inklusive Darsteller und Song für euch.
|Land
|Darsteller
|Song
|1. Dänemark
|Søren Torpegaard Lund
|Før Vi Går Hjem
|2. Deutschland
|Sarah Engels
|Fire
|3. Israel
|Noam Bettan
|Michelle
|4. Belgien
|Essyla
|Dancing on the Ice
|5. Albanien
|Alis
|Nân
|6. Griechenland
|Akylas
|Ferto
|7. Ukraine
|Leléka
|Ridnym
|8. Australien
|Delta Goodrem
|Eclipse
|9. Serbien
|Lavina
|Kraj Mene
|10. Malta
|Aidan
|Bella
|11. Tschechien
|Daniel Žižka
|Crossroads
|12. Bulgarien
|Dara
|Bangaranga
|13. Kroatien
|Lelek
|Andromeda
|14. Großbritannien
|Look Mun No Computer
|Eins, Zwei, Drei
|15. Frankreich
|Monroe
|Regarde!
|16. Moldau
|Satoshi
|Vava, Moldova!
|17. Finnland
|Linda Lampenius x Pete Parkkonen
|Liekinheitin
|18. Polen
|Alicja
|Pray
|19. Litauen
|Lion Ceccah
|Sólo Quiero Más
|20. Schweden
|Felicia
|My System
|21. Zypern
|Antigoni
|Jalla
|22. Italien
|Sal Da Vinci
|Per sempre sì
|23. Norwegen
|Jonas Lovv
|Ya Ya Ya
|24. Rumänien
|Alexandra Căpitănescu
|Choke Me
|25. Österreich
|Cosmó
|Tanzschein