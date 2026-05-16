Startliste des Eurovision Song Contest-Finales: Wer wann dran ist

Der Eurovision Song Contest 2026 steht vor "seinem" ganz großen Finale in Wien am heutigen Samstag, 16. Mai 2026. Wann aber startet welcher Act in den Showdown um den Sieg? Wir haben die genaue Liste für euch.

Der Eurovision Song Contest nähert sich dem Ende, das große Finale findet Samstagabend, am 16. Mai 2026, statt.

Der Eurovision Song Contest nähert sich dem Ende, das große Finale findet Samstagabend, am 16. Mai 2026, statt.

Der Finaltag des Eurovision Song Contest ist gekommen, 25 Acts singen um den Sieg beim prestigeträchtigen Wettbewerb, der nach dem Vorjahres-Gewinn von JJ in Wien stattfindet. Die Buchmacher haben bereits seit Monaten ein Powerduo als Favoriten im Blickfeld, doch einige weitere Länder könnten ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Alles dazu auch hier: Eurovision Song Contest-Finale heute: Das sind die Favoriten.

©ORF / Thomas Ramstorfer | Als Favoriten ins Rennen gehen Finnland… ©ORF / Thomas Ramstorfer | …Australien… ©ORF / Thomas Ramstorfer | …und Griechenland.

Eurovision Song Contest: Dänemark startet, Österreich am Schluss

Fakt ist: Die Stadthalle wird am heutigen Samstag, 16. Mai 2026, jedenfalls aus allen Nähten platzen. Wohl schon, wenn Dänemark als Nummer eins ins Rennen startet, in jedem Fall aber, wenn Österreichs Nummer 25 Cosmó den Wettbewerb abschließt. Wer sind aber die übrigen Acts und wann startet welches Land ins Rennen um den Sieg beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien? Wir haben in der folgenden Tabelle die genaue Reihenfolge inklusive Darsteller und Song für euch.

Land Darsteller Song 1. Dänemark Søren Torpegaard Lund Før Vi Går Hjem 2. Deutschland Sarah Engels Fire 3. Israel Noam Bettan Michelle 4. Belgien Essyla Dancing on the Ice 5. Albanien Alis Nân 6. Griechenland Akylas Ferto 7. Ukraine Leléka Ridnym 8. Australien Delta Goodrem Eclipse 9. Serbien Lavina Kraj Mene 10. Malta Aidan Bella 11. Tschechien Daniel Žižka Crossroads 12. Bulgarien Dara Bangaranga 13. Kroatien Lelek Andromeda 14. Großbritannien Look Mun No Computer Eins, Zwei, Drei 15. Frankreich Monroe Regarde! 16. Moldau Satoshi Vava, Moldova! 17. Finnland Linda Lampenius x Pete Parkkonen Liekinheitin 18. Polen Alicja Pray 19. Litauen Lion Ceccah Sólo Quiero Más 20. Schweden Felicia My System 21. Zypern Antigoni Jalla 22. Italien Sal Da Vinci Per sempre sì 23. Norwegen Jonas Lovv Ya Ya Ya 24. Rumänien Alexandra Căpitănescu Choke Me 25. Österreich Cosmó Tanzschein