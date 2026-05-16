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Bild auf 5min.at zeigt einen Auftritt beim ESC in Wien.
Der Eurovision Song Contest nähert sich dem Ende, das große Finale findet Samstagabend, am 16. Mai 2026, statt.
Wien
16/05/2026
Reihenfolge

Startliste des Eurovision Song Contest-Finales: Wer wann dran ist

Der Eurovision Song Contest 2026 steht vor "seinem" ganz großen Finale in Wien am heutigen Samstag, 16. Mai 2026. Wann aber startet welcher Act in den Showdown um den Sieg? Wir haben die genaue Liste für euch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(232 Wörter)
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Der Finaltag des Eurovision Song Contest ist gekommen, 25 Acts singen um den Sieg beim prestigeträchtigen Wettbewerb, der nach dem Vorjahres-Gewinn von JJ in Wien stattfindet. Die Buchmacher haben bereits seit Monaten ein Powerduo als Favoriten im Blickfeld, doch einige weitere Länder könnten ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Alles dazu auch hier: Eurovision Song Contest-Finale heute: Das sind die Favoriten.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das finnische Powerduo.
©ORF / Thomas Ramstorfer |
Als Favoriten ins Rennen gehen Finnland…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Delta Goodrem am Klavier.
©ORF / Thomas Ramstorfer |
…Australien…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den griechischen Song Contest-Beitrag.
©ORF / Thomas Ramstorfer |
…und Griechenland.

Eurovision Song Contest: Dänemark startet, Österreich am Schluss

Fakt ist: Die Stadthalle wird am heutigen Samstag, 16. Mai 2026, jedenfalls aus allen Nähten platzen. Wohl schon, wenn Dänemark als Nummer eins ins Rennen startet, in jedem Fall aber, wenn Österreichs Nummer 25 Cosmó den Wettbewerb abschließt. Wer sind aber die übrigen Acts und wann startet welches Land ins Rennen um den Sieg beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien? Wir haben in der folgenden Tabelle die genaue Reihenfolge inklusive Darsteller und Song für euch.

LandDarstellerSong
1. DänemarkSøren Torpegaard LundFør Vi Går Hjem
2. DeutschlandSarah EngelsFire
3. IsraelNoam BettanMichelle
4. BelgienEssylaDancing on the Ice
5. AlbanienAlisNân
6. GriechenlandAkylasFerto
7. UkraineLelékaRidnym
8. AustralienDelta GoodremEclipse
9. SerbienLavinaKraj Mene
10. MaltaAidanBella
11. TschechienDaniel ŽižkaCrossroads
12. BulgarienDaraBangaranga
13. KroatienLelekAndromeda
14. GroßbritannienLook Mun No ComputerEins, Zwei, Drei
15. FrankreichMonroeRegarde!
16. MoldauSatoshiVava, Moldova!
17. FinnlandLinda Lampenius x Pete ParkkonenLiekinheitin
18. PolenAlicjaPray
19. LitauenLion CeccahSólo Quiero Más
20. SchwedenFeliciaMy System
21. ZypernAntigoniJalla
22. ItalienSal Da VinciPer sempre sì
23. NorwegenJonas LovvYa Ya Ya
24. RumänienAlexandra CăpitănescuChoke Me
25. ÖsterreichCosmóTanzschein

Schaust du den Eurovision Song Contest?

Ja, jedes Jahr – Pflichttermin!
Nur, wenn Österreich im Finale dabei ist.
Nein, interessiert mich nicht.
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