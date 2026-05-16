Betrunkener Gärtner „zückt“ im Streit plötzlich die Motorsäge

Ein 40-jähriger Österreicher wurde in der Nacht auf Freitag, 15. Mai 2026, gegen 1.15 Uhr in der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling festgenommen. Er soll in einem Streit sein Gegenüber mit einer Motorsäge bedroht haben.

Irre Szenen sollen sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15. Mai 2026, in Wien-Döbling abgespielt haben. Wie die Polizei berichtet soll ein 40-jähriger Österreicher bei einem Streit plötzlich die Motorsäge „gezückt“ und sein Gegenüber damit bedroht haben. Außerdem steht er im Verdacht, dabei mehrfach nationalsozialistische Parolen getätigt zu haben, berichtet die Polizei nun. Der Tatverdächtige wurde von den herbeigerufenen Beamten noch vor Ort festgenommen.

Beamte fanden Motorsäge im Auto

Die Motorsäge fanden die Beamten im Kofferraum des Mannes, der angab, als Gärtner tätig zu sein. Ein Alkotest zeigte daraufhin, dass der 40-Jährige, der zuvor mit dem Auto unterwegs war, mehr als zwei Promille intus hatte. Ihm wurde daher auch der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird nun nach dem Verbotsgesetz und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt, weitere Ermittlungen sind im Gange.