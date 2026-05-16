Ladendiebstahl eskaliert: Zwei Detektive bei Einsätzen verletzt

Gleich zwei Fälle von räuberischem Diebstahl hielten die Wiener Polizei am Freitag auf Trab. Im ersten Fall wurde ein Tatverdächtiger in einem Bekleidungsgeschäft in Wien-Fünfhaus (15. Bezirk) von einem Ladendetektiv angehalten. Der Mann soll versucht haben, sich gewaltsam loszureißen. Dabei wurde der Detektiv an der rechten Hand verletzt. Der 36-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der weiteren Amtshandlung fanden die Beamten außerdem Schuhe, die zuvor aus einem anderen Geschäft gestohlen worden sein sollen. Der Mann wurde wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls festgenommen.

Junge Frau flüchtete mit gestohlener Ware

Auch in Wien-Favoriten kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Ein Ladendetektiv beobachtete laut Polizei einen 20-jährigen Mann und eine gleichaltrige Frau dabei, wie sie an einer Selbstbedienungskassa nur einen Teil ihrer Waren bezahlten. Nachdem sie die Filiale verlassen hatten, konnten beide zunächst angehalten werden. Die Frau soll sich jedoch gewehrt haben und mit der Ware geflüchtet sein. Kurz darauf wurde sie von der Polizei angehalten und wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls festgenommen. Der Ladendetektiv erlitt leichte Verletzungen. Weitere Ermittlungen laufen.