Ohne Helm: Niederösterreicher stürzt von Quad, wird schwer verletzt

Bei einem Quad-Unfall in Pennersdorf (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) ist ein 61-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 61-jährige Niederösterreicher war Freitagabend, am 15. Mai 2026 gegen 19.45 Uhr, mit seinem Quad auf einem asphaltierten Güterweg in Pennersdorf (Bezirk Hollabrunn) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen, einen Helm trug der 61-Jährige ebenfalls nicht. Aus bisher noch unbekannter Ursache ist er jedenfalls links von der Straße abgekommen und vom Quad gestürzt. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Niederösterreicher vom Hubschrauber ins Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen.