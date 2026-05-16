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/ ©Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafendorf
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Haus, wie es brennt.
Ein landwirtschaftliches Objekt stand in Wilhelmsburg in Vollbrand.
Wilhelmsburg
16/05/2026
Vollbrand

12 Feuerwehren bei Brand in Wilhelmsburg im Großeinsatz

Kurz nach 4 Uhr heulten am Samstag, 16. Mai 2026, die Sirenen rund um Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich). Grund dafür war ein in Vollbrand stehendes, landwirtschaftliches Objekt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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In den frühen Morgenstunden des 16. Mai 2026 wurden insgesamt zwölf Feuerwehren und deutlich mehr als 100 Einsatzkräfte zu einem landwirtschaftlichen Objekt nach Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) gerufen. Bei der Ankunft der Florianis stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand, unter schwerem Atemschutz wurde anschließend versucht, den Brand einzudämmen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafendorf nun.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Brand.
©Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafendorf |
Bei einem Bauernhof in Wilhelmsburg…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das rauchende Haus in den Morgenstunden.
©Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafendorf |
…brannte es in den frühen Morgenstunden.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Einsatzkräfte beim Löscheinsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafendorf |
Über 100 Florianis von…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine ganze Straße voll mit Feuerwehrautos.
©Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafendorf |
…zwölf Feuerwehren standen im Einsatz.

Feuerwehrautos mussten im Pendelverkehr Wasser holen

Parallel dazu hat man in einem umfassenden Außenangriff versucht, die Flammen niederzuschlagen und benachbarte Objekte so zu schützen. Probleme bereitete die Löschwasserversorgung. Dazu mussten Fahrzeuge im Pendelverkehr zu einem Brunnen, Wasser von dort ansaugen und zum Brandobjekt bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus sowie den Stall konnte so jedenfalls erfolgreich verhindert werden, weder Mensch noch Tier kam zu Schaden. Nach mehreren Stunden konnte der Einsatz beendet werden, so die Florianis abschließend.

Im Einsatz standen:

  • Polizei
  • Rettung
  • Feuerwehr Wilhelmsburg-Stadt
  • Feuerwehr Weinburg
  • Feuerwehr Eschenau
  • Feuerwehr Rotheau
  • Feuerwehr Traisen-Markt
  • Feuerwehr St. Pölten-Ochsenburg
  • Feuerwehr St. Pölten- St. Georgen
  • Feuerwehr St. Pölten-Spratzern
  • Feuerwehr Wiesenfeld
  • Feuerwehr St. Pölten-Stadt
  • Feuerwehr Ober-Grafendorf
  • BTF Voest Alpine
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