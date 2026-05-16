13-Jähriger auf offener Straße ausgeraubt: Polizei forscht Trio aus

Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien ist ein Erfolg im Kampf gegen die Jugendkriminalität gelungen. Drei Jugendliche sollen im März einen Raubüberfall mit einem Messer begangen haben, sie wurden nun ausgeforscht.

Der Vorfall hat sich am 7. März 2026 gegen 19.30 Uhr bei der Hernalser Hauptstraße ereignet. Drei Jugendliche (13, 14 und 16 Jahre alt) sollen dort einen 13-Jährigen auf offener Straße mit einem Messer bedroht und nach Geld durchsucht haben. Der 14-jährige war dem Opfer bekannt, weshalb weitere Ermittlungen im Umfeld des Tatverdächtigen vorgenommen werden konnten, berichtet die Polizei nun.

14-Jähriger bei Vernehmung geständig

Dadurch konnten die Beamten einen 13- und einen 16-Jährigen als weitere Tatverdächtige ausforschen. Der 14-Jährige zeigte sich bei der Vernehmung geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Gegen den Ältesten der drei wurde Anzeige auf freiem Fuß erstattet. Der strafunmündige, 13-Jährige machte laut Polizei widersprüchliche Angaben und wurde schließlich den Erziehungsberechtigten übergeben.