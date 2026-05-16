Video zeigt: Wildschwein läuft mitten in Wien über Augartenbrücke

In der Nacht auf Freitag, 15. Mai 2026, haben junge Wiener auf der Augartenbrücke plötzlich ein Wildschwein neben sich gehabt. Das Tier lief neben dem Auto über die Brücke, wie ein Video nun zeigt.

Es war gegen 2 Uhr Freitagnacht, am 15. Mai 2026, als junge Wiener mit dem Auto kurz vor der Augartenbrücke waren. Doch dann trauten sie ihren Augen nicht, plötzlich tauchte neben ihnen nämlich ein Wildschwein auf und begleitete sie auf ihrem Weg über die Donau. Das Tier lief ebenfalls auf der Straße in rasantem Tempo über die Brücke, wie das Video zeigt, das die Wiener gemacht und schließlich auch der 5 Minuten-Redaktion zukommen lassen haben.

©Andi / zVg | Ein Wildschwein lief in der Nacht auf Freitag über die Augartenbrücke.

Wildschwein für Polizei nicht mehr auffindbar

Die Freundesgruppe hat schließlich die Polizei gerufen. Als die Beamten kamen, war das Wildschwein allerdings schon wieder verschwunden und nicht mehr auffindbar, berichtet auch „heute.at“. Aber Achtung: Gerade in der Zeit zwischen März und Juni sind Wildschweine gefährlich, ihren Nachwuchs verteidigen sie in dieser Zeit mit allem, was sie haben. Das Tier in Wien war scheinbar allerdings alleine unterwegs.