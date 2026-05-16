Erst Stimme weg, dann Zusammenbruch: Sorge um schwedischen ESC-Star

Felicia tritt beim diesjährigen Eurovision Song Contest für Schweden an. Bekannt ist sie vor allem durch die glitzernde Maske, die sie stets vorm Mund trägt. Nun herrscht aber Sorge um die 24-jährige Schwedin.

Bevor es heute Abend, am Samstag, 16. Mai 2026, beim großen Eurovision Song Contest-Finale um die diesjährige Siegerin oder den diesjährigen Sieger geht – wer zu den Favoriten zählt, findet ihr hier: Eurovision Song Contest-Finale heute: Das sind die Favoriten -, werden die Sorgenfalten rund um die schwedische Darstellerin Felicia immer größer. Die 24-Jährige wird am Abend beim Finale mit dabei sein und versucht, mit „My System“, die Zuhörer und die Jury von sich zu überzeugen.

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Stimme von Felicia war am Mittwoch „nicht wiedererkennbar“

Doch in den letzten Tagen machte sie nicht nur mit ihrer Stimme auf sich aufmerksam. Genauer gesagt war es am Mittwoch sogar das Fehlen ihrer Stimme, das für Aufsehen sorgte. Diese sei da nämlich weg bzw. „nicht wiedererkennbar“ gewesen. Nun, bei der Generalprobe am Freitag, soll sie in ihrer Garderobe laut „bild.de“ sogar einen Kreislaufkollaps erlitten und zusammengebrochen sein.

Felicias Gesichtsmaske als möglicher (Mit-)Grund für Kollaps

Details sind zwar keine bekannt, spekuliert wird allerdings, dass die Maske daran schuld sein könnte. Diese trägt sie, weil sie an einer massiven sozialen Angststörung leide und so ein Gefühl der Sicherheit bekomme. Gleichzeitig könnte die Maske aber auch die Sauerstoffzufuhr erschwert und so zum Kollaps geführt haben. Nichtsdestotrotz wird sie, mit 24 anderen Acts, am heutigen Abend im Finale ihr bestes geben und um den Sieg mitkämpfen. Welches Land wann an der Reihe ist, erfahrt ihr hier: Startliste des Eurovision Song Contest-Finales: Wer wann dran ist.