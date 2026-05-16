Teils kompakte Wolkenfelder am Sonntag über Wien

Bei Temperaturen von bis zu 18 Grad wird es in Wien am Sonntag, 17. Mai 2026, größtenteils bewölkt bleiben. Erst gegen Abend hin steigen die Chancen auf die ein oder andere Sonnenstunde noch an.

In Wien werden sich am Sonntag, 17. Mai 2026, immer wieder mitunter kompakte Wolkenfelder über der Stadt zeigen. Trocken dürfte es dennoch bleiben, weiß man bei der GeoSphere Austria. Am Vormittag zeigt sich dabei die Sonne nur selten, gegen Abend hin könnte sie aber immer öfter hervor kommen. Die Frühtemperaturen liegen in der Bundeshauptstadt am Sonntag bei um die neun Grad und steigen im Tagesverlauf auf bis zu 18 Grad an.