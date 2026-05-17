A1 gesperrt: 31-Jähriger kracht in Bagger, Hubschrauber kommt

In den frühen Sonntagmorgenstunden, am 17. Mai 2026 kurz nach 6 Uhr, ist ein 31-jähriger Mann mit seinem Auto auf der A1 im Bezirk Amstetten (Niederösterreich) schwer verunfallt.

Der 31-jährige Rumäne war auf der A1 gerade im Gemeindegebiet von Haag (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) in Richtung Linz unterwegs. Im Baustellenbereich dürfte er dann kurz am Steuer eingeschlafen und nach links abgekommen sein, wie die Polizei nun berichtet. In weiterer Folge touchierte das Auto eine Leitbake und kollidierte schließlich mit einem hinter der Absperrung stehenden Bagger.

Mitfahrer blieben unverletzt

Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen werden. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Für die Dauer des Rettungs- und Bergungseinsatzes musste die A1 an der Stelle bis etwa 7 Uhr gesperrt werden, so die Beamten abschließend.