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/ ©ÖAMTC
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Haag / A1
17/05/2026
Sekundenschlaf

A1 gesperrt: 31-Jähriger kracht in Bagger, Hubschrauber kommt

In den frühen Sonntagmorgenstunden, am 17. Mai 2026 kurz nach 6 Uhr, ist ein 31-jähriger Mann mit seinem Auto auf der A1 im Bezirk Amstetten (Niederösterreich) schwer verunfallt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Der 31-jährige Rumäne war auf der A1 gerade im Gemeindegebiet von Haag (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) in Richtung Linz unterwegs. Im Baustellenbereich dürfte er dann kurz am Steuer eingeschlafen und nach links abgekommen sein, wie die Polizei nun berichtet. In weiterer Folge touchierte das Auto eine Leitbake und kollidierte schließlich mit einem hinter der Absperrung stehenden Bagger.

Mitfahrer blieben unverletzt

Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen werden. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Für die Dauer des Rettungs- und Bergungseinsatzes musste die A1 an der Stelle bis etwa 7 Uhr gesperrt werden, so die Beamten abschließend.

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