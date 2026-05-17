Autofahrer mit 101 km/h in Stadtbaustelle erwischt

Im Baustellenbereich in der Oberen Donaustraße vor der Friedensbrücke in Wien-Leopoldstadt wurde Samstagabend, am 16. Mai 2026 gegen 19.50 Uhr, ein Autofahrer mit 101 km/h gemessen.

Eigentlich gilt im Baustellenbereich auf der Oberen Donaustraße vor der Friedensbrücke eine 30er-Beschränkung. Einem Autofahrer schien das Samstagabend, am 16. Mai 2026, aber reichlich egal gewesen zu sein, wie die Polizei nun berichtet. Ein Radarmessfahrzeug der Landesverkehrsabteilung Wien hat dort nämlich bei dem Auto eine Geschwindigkeit von 101 km/h gemessen. „Dem Lenker droht nun der Entzug der Lenkberechtigung sowie die Beschlagnahme des Autos“, heißt es seitens der Beamten abschließend.