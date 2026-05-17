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/ ©BMI/Gerd PACHAUER
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten, der gerade ein Auto kontrolliert.
Die Wiener Polizei zieht nun Bilanz über Schwerpunktaktionen am 13. und 14. Mai 2026.
Wien
17/05/2026
Schwerpunktkontrolle

Zwei Führerscheine, zehn Kennzeichen „weg“: Wiener Polizei zieht Bilanz

Die Stadtpolizeikommanden Margareten, Josefstadt, Ottakring und Döbling haben im Wiener Stadtgebiet koordinierte Schwerpunktaktionen im Bereich der Verkehrs- und Fremdenpolizei durchgeführt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Am 13. und 14. Mai 2026 konnten die Stadtpolizeikommanden gemeinsam mit rechtskundigen Bediensteten der Polizeikommissariate sowie Bedienstete der Landesfahrzeugprüfstelle so hunderte Anzeigen erstatten. Außerdem wurden auch zehn Kennzeichen und zwei Führerscheine abgenommen. Die Bilanz des Einsatzes findet ihr auch in der folgenden Infobox.

Bilanz der Schwerpunktaktion in Wien:

  • 205 Alkovortests, vier Alkomattests
  • elf Alkoholanzeigen
  • zwei Anzeigen wegen Drogenbeeinträchtigung
  • zwei Führerscheinabnahmen
  • 37 Strafverfügungen durch rechtskundige Bedienstete
  • 258 sonstige Verkehrsanzeigen
  • 82 Anzeigen nach dem KFG
  • 22 Geschwindigkeitsanzeigen
  • 114 Organmandate
  • zehn Kennzeichenabnahmen
  • sieben besondere Fahrzeugüberprüfungen

Sportwagen war zu laut

Unter den kontrollierten Fahrzeugen war übrigens auch ein zur Ausübung der Prostitution verwendeter Kleintransporter. Bei dem hat man eine gebrochene Blattfeder festgestellt. Wegen Gefahr im Verzug hat man die Kennzeichen abgenommen, so die Polizei. Außerdem wurden auch einem Sportwagen nach einer Lärmmessung die Kennzeichen weggenommen. Der Grund: das zulässige Standgeräusch war um 35,9 Dezibel zu laut.

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