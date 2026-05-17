Zwei Führerscheine, zehn Kennzeichen „weg“: Wiener Polizei zieht Bilanz

Am 13. und 14. Mai 2026 konnten die Stadtpolizeikommanden gemeinsam mit rechtskundigen Bediensteten der Polizeikommissariate sowie Bedienstete der Landesfahrzeugprüfstelle so hunderte Anzeigen erstatten. Außerdem wurden auch zehn Kennzeichen und zwei Führerscheine abgenommen. Die Bilanz des Einsatzes findet ihr auch in der folgenden Infobox.

Bilanz der Schwerpunktaktion in Wien: 205 Alkovortests, vier Alkomattests

elf Alkoholanzeigen

zwei Anzeigen wegen Drogenbeeinträchtigung

zwei Führerscheinabnahmen

37 Strafverfügungen durch rechtskundige Bedienstete

258 sonstige Verkehrsanzeigen

82 Anzeigen nach dem KFG

22 Geschwindigkeitsanzeigen

114 Organmandate

zehn Kennzeichenabnahmen

sieben besondere Fahrzeugüberprüfungen

Sportwagen war zu laut

Unter den kontrollierten Fahrzeugen war übrigens auch ein zur Ausübung der Prostitution verwendeter Kleintransporter. Bei dem hat man eine gebrochene Blattfeder festgestellt. Wegen Gefahr im Verzug hat man die Kennzeichen abgenommen, so die Polizei. Außerdem wurden auch einem Sportwagen nach einer Lärmmessung die Kennzeichen weggenommen. Der Grund: das zulässige Standgeräusch war um 35,9 Dezibel zu laut.