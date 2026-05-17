Ex-Freundin mit Messer bedroht: Dann wird 41-Jähriger niedergeschlagen

Weil ein Mann seine Ex-Partnerin und ihren neuen Freund mit dem Umbringen bedroht haben soll, stand die Polizei Samstagabend, am 16. Mai 2026 gegen 21.15 Uhr, in der Justgasse in Wien-Floridsdorf im Einsatz.

Mit einem Messer soll ein 41-Jähriger sowohl seine Ex-Freundin als auch deren neuen Partner bedroht haben.

Mit einem Messer soll ein 41-Jähriger sowohl seine Ex-Freundin als auch deren neuen Partner bedroht haben.

Beim Verdächtigen soll es sich dabei um einen 41-jährigen Österreicher handeln, der bei der schweren Drohung ein Messer in der Hand gehalten hätte, so die Polizei. Im Zuge des Streits wurde er von einem Freund des Paares, einem 40-jährigen Österreicher, ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt. Der 41-Jährige gab dabei gegenüber den einschreitenden Polizisten an, ebenfalls mit dem Umbringen bedroht worden zu sein.

Freund des Paares auf freiem Fuß angezeigt

Die Beamten konnten schließlich das Messer sicherstellen. Dieses wurde von den Zeugen wiedererkannt. Der 41-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und ins Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige wurde zur sofortigen Einvernahme in eine Polizeiinspektion gebracht und anschließend auf freiem Fuß angezeigt.