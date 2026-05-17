29-Jähriger belästigt Frau in Lokal, nimmt Glasscherbe und schlägt zu

Ein 29-Jähriger soll Samstagabend, am 16. Mai 2026 gegen 21.35 Uhr, in einem Lokal in der Hannovergasse in Wien-Brigittenau eine Frau verbal belästigt haben. Danach eskalierte die Situation.

Erst entstand vor besagtem Lokal in Wien-Brigittenau ein Streit mit einem anderen Mann. Da hat der 29-Jährige plötzlich eine Glasscherbe genommen und damit seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen. Daraufhin sind auch noch weitere Lokalgäste eingeschritten und haben den Tatverdächtigen zurückgehalten, wobei ein weiterer Lokalgast verletzt wurde. Er musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

29-Jähriger in Krankenhaus gebracht und polizeilich bewacht

Der 29-Jährige wurde jedenfalls vorläufig festgenommen, wies jedoch auch Verletzungen auf, weshalb man ihn ebenfalls in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde er polizeilich bewacht. Erste Erhebungen haben ergeben, dass der Streit entstanden ist, nachdem der Tatverdächtige eine Frau in dem Lokal verbal belästigt haben soll und in weiterer Folge andere Lokalgäste eingeschritten sind. Weitere Ermittlungen sind nun im Gange, so die Polizei abschließend.