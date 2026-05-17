Mit diesem Wetter startet Wien in die neue Woche

Bei Temperaturen von bis zu 20 Grad wird der Wochenstart in Wien relativ ruhig verlaufen. Wolken zeigen sich wohl erst am Nachmittag, bleiben jedoch harmlos.

Der Montag, 18. Mai 2026, wird in Wien größtenteils sonnig sein. Lediglich am Nachmittag könnte sich dann auch in der Bundeshauptstadt die ein oder andere harmlose Quellwolke zeigen. Der Wind wird ebenfalls nur schwach zu spüren sein und kommt aus Nordwest, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen. Die Frühtemperaturen liegen dabei bei um die sechs Grad und könnten im Tagesverlauf knapp die 20-Grad-Marke knacken.