52-Jähriger schoss auf Handwerker: Prozess wegen versuchten Mordes

Am Landesgericht Wien muss sich am Montag ein Mann wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verantworten. Letzten November hatte er auf einen Arbeiter geschossen. Das Opfer erlitt einen Durchschuss im rechten Bein.

Das Opfer, ein 27-jähriger Rumäne erlitt einen Durchschuss im rechten Bein. Der Angeklagte soll außerdem auf ein Fahrzeug geschossen haben, und zwar auf Kopfhöhe des Lenkers. Arbeiter hatten zuvor mehrere Tage lang auf dem Grundstück des Beschuldigten in Wien Floridsdorf gearbeitet, dafür hatte der Angeklagte bereits rund 14.700 Euro in bar bezahlt.

Streit über weitere Arbeiten am Dach seines Hauses eskalierte

Über den Preis für weitere Arbeiten am Dach des Einfamilienhauses und deren Preis soll man sich laut Berichten des ORF Wien uneinig gewesen sein. Im Zuge dessen soll der 52-Jährige in den Keller gegangen sein und seine Glock 17 hervorgeholt haben.

Nach der Tat soll der Beschuldigte erste Hilfe geleistet haben

Dann schoss der Mann. Zwar schoss er auf den Boden, doch der Querschläger traf das Bein des Arbeiters, der zu flüchten versuchte. Danach soll der Schuss auf das Fahrzeug gefolgt sein. Im Anschluss versuchte der Floridsdorfer wiederum, dem Angeschossenen Erste Hilfe zu leisten.

1,4 Promille Alkohol im Blut

Der Mann soll zuvor mit einem Handwerker Wein getrunken haben. Die Polizei stellte einen Blutalkoholwert von 1,4 Promille fest. Daraufhin gab der Beschuldigte die Schüsse gegenüber den Beamten auch zu. Am 25. November 2025 war die U-Haft über ihn verhängt worden. Ihm wird zudem vorgeworfen, Kriegsmaterial – einen Übungshandgranatenzünder – in seinem Haus aufbewahrt zu haben. Wird er schuldig gesprochen, drohen bis zu 20 Jahre Haft.