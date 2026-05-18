Baustart für 75 geförderte Wohnungen in Wien Simmering

In Wien-Simmering haben die Bauarbeiten für zwei neue Wohnprojekte begonnen. In der Kopalgasse sowie der Delsenbachgasse entstehen bis Herbst 2027 insgesamt 75 geförderte Mietwohnungen.

In Wien-Simmering haben die Bauarbeiten für zwei neue Wohnprojekte begonnen. In der Kopalgasse 11 und der Delsenbachgasse 8 entstehen bis Herbst 2027 insgesamt 75 geförderte Mietwohnungen. Die Wohnprojekte werden durch private Anleger finanziert. Sie haben über IFA-Bauherrenmodelle insgesamt 29,1 Millionen Euro investiert. (Mehrere Investoren schließen sich zusammen, um geförderte Wohnimmobilien zu errichten oder zu sanieren.)

Jede Wohnung erhält Balkon, Terrasse oder Loggia

Die zwei Wohnbauten sollen leistbaren Wohnraum in Wien schaffen. Laut IFA erhält jede Wohnung eine eigene Freifläche wie Balkon, Terrasse oder Loggia. Die Nachfrage nach geförderten Mietwohnungen ist in Wien weiterhin hoch.

Zusätzliches Wohnbauprojekt auch in Floridsdorf

Aktuell bietet die IFA laut Aussendung auch Beteiligungen am Projekt “Baumstadt 4” in Wien-Floridsdorf an. In der Werndlgasse 4 sollen dabei 37 geförderte Mietwohnungen entstehen. Die IFA AG ist laut eigenen Angaben seit 1978 am Markt tätig und auf Immobilieninvestments spezialisiert. Das Unternehmen verwaltet demnach rund 4,3 Milliarden Euro für mehr als 8.100 Investorinnen und Investoren. Insgesamt wurden bisher mehr als 500 Projekte realisiert.