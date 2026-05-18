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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen autoeinbrecher und einen polizeibeamten.
Der 30-Jährige wurde beim Einbruch in ein Auto von Passanten beobachtet.
Wien, 17. Bezirk
18/05/2026
Festgenommen

Mit Crystal Meth und Marihuana: 30-Jähriger bei Autodiebstahl erwischt

Passanten beobachteten einen jungen Mann beim Versuch, ein Auto zu stehlen. Als ihn die Polizei wenig später festhalten kann, entdecken die Beamten harte Drogen und ein Einbruchswerkzeug bei dem 30-Jährigen. Er wird festgenommen.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Zeugen wurden in einer Parkgarage auf einen Mann aufmerksam, der offensichtlich in ein Fahrzeug eingebrochen war. Der Mann wurde zunächst von mehreren Personen angehalten, konnte jedoch in weiterer Folge flüchten. Er wurde jedoch kurz darauf von den eintreffenden Beamten angehalten und festgenommen.

Einbruchswerkzeug sichergestellt, Drogen entdeckt

Am Tatort konnten die Beamten Einbruchswerkzeug sicherstellen. Bei dem Tatverdächtigen, einem 30-Jährigen, fanden die Beamten im Zuge einer Personsdurchsuchung zudem eine unbestimmte Menge Marihuana sowie Crystal Meth. Der 30-Jährige slowakische Staatsbürger wurde festgenommen und angezeigt.

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