Polizei crasht Drogendeal: Mann wirft Kokain weg

Ein Drogendeal, der für die Beteiligten nicht wie erhofft endete: In Wien Favoriten gelang es der Polizei, einen Dealer festzunehmen, sowie einen Abnehmer anzuzeigen.

Bei der späteren Hausdurchsuchung konnten weitere Mengen Kokain und Cannabis sichergestellt werden.

Bei der späteren Hausdurchsuchung konnten weitere Mengen Kokain und Cannabis sichergestellt werden.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden auf einen Suchtmittelhandel zwischen zwei Männern aufmerksam. Im Zuge der Anhaltung versuchte einer der beiden Männer, ein 37-Jähriger, eine größere Menge Kokain wegzuwerfen. Zudem fanden die Beamten bei einer Personsdurchsuchung eine größere Menge Bargeld, die der Tatverdächtige bei sich führte.

Weitere Drogen und gefälschter Personalausweis in der Wohnung

In der Wohnung des Beschuldigten konnten weitere Bargeldbestände, Cannabis, Kokain sowie ein gefälschter Personalausweis sichergestellt werden. Der 37-Jährige algerische Staatsbürger wurde festgenommen. Sein 42-jähriger Abnehmer wurde angezeigt.