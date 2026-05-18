Wien: 37-Jährige Mutter durch Schlag ins Gesicht verletzt

Am 17. Mai 2026 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem Bekannten. Dabei wurde die Mutter des Jugendlichen durch einen Schlag ins Gesicht verletzt.

Gegen 19 Uhr waren eine 37-Jährige und ihr 17-Jähriger Sohn auf der Straße unterwegs. Ein Bekannter des Jugendlichen folgte ihnen und schrie sie immer wieder lautstark mit Beschimpfungen an.

Schlag ins Gesicht

Die 37-Jährige Mutter stellte den 18-Jährigen Verfolger zur Rede, woraufhin ihr dieser mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Dadurch soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Jugendlichen gekommen sein. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und ging dazwischen. Beim Versuch, die Männer zu trennen, wurde er vom Tatverdächtigen zu Boden geworfen.

Zwei Beamte verletzt

Zwei weitere Zeugen beobachteten den Streit und verständigten die Polizei. Auch nach Eintreffen der Beamten verhielt sich der 18-Jährige Österreicher weiterhin aggressiv. Er verweigerte, sich gegenüber den Polizisten auszuweisen und versuchte, diese mit einem Ellbogenschlag zu verletzen. Schließlich konnte er festgenommen werden, wodurch zwei Beamte verletzt wurden. Diese konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Täter wurde festgenommen

Die 37-Jährige Mutter erlitt eine Verletzung an der Oberlippe. Der 17-Jährige Sohn und der Zeuge erlitten Verletzungen am Handgelenk sowie Abschürfungen. Sie wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Der 18-Jährige wurde festgenommen und angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 11:50 Uhr aktualisiert