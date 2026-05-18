17 Kilogramm Drogen am Flughafen Wien sichergestellt

Bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Wien konnte eine beträchtliche Menge Cannabis gefunden werden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Am Flughafen Wien konnten am 16. Mai Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Schwechat ein Gepäckstück vorfinden, welches mit rund 17 Kilogramm Cannabis gefüllt war. Es befand sich im Transitgepäck eines Fluges aus Thailand und sollte nach Zypern weiterfliegen.

Verdächtiger vorläufig festgenommen

Das Gepäckstück war auf einen 32-Jährigen Manna aus Kanada eingecheckt. Er wurde von den Kriminalbeamten im Bereich des Abflugsteigs zu seinem Weiterflug vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Das Gepäckstück wurde sichergestellt.