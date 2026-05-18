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/ ©Montage: Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt den Flughafen Wien mit einem Reisekoffer und Cannabis
Am Flughafen Wien wurden in einem Gepäckstück 17 Kilogramm Cannabis gefunden.
Wien
18/05/2026
Drogenfund

17 Kilogramm Drogen am Flughafen Wien sichergestellt

Bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Wien konnte eine beträchtliche Menge Cannabis gefunden werden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Am Flughafen Wien konnten am 16. Mai Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Schwechat ein Gepäckstück vorfinden, welches mit rund 17 Kilogramm Cannabis gefüllt war. Es befand sich im Transitgepäck eines Fluges aus Thailand und sollte nach Zypern weiterfliegen.

Verdächtiger vorläufig festgenommen

Das Gepäckstück war auf einen 32-Jährigen Manna aus Kanada eingecheckt. Er wurde von den Kriminalbeamten im Bereich des Abflugsteigs zu seinem Weiterflug vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Das Gepäckstück wurde sichergestellt.

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