Wiener schießt auf Handwerker: 12 Jahre Haft

Am Landesgericht Wien hat sich am Montag ein Mann wegen des Vorwurfs des versuchten zweifachen Mordes verantworten müssen. Letzten November hatte er auf Handwerker geschossen. Nun gibt es ein Urteil.

Insgesamt waren damals sieben Männer auf dem Grundstück des Mannes beschäftigt. Ein Streit über die Bezahlung eskalierte schließlich.

Insgesamt waren damals sieben Männer auf dem Grundstück des Mannes beschäftigt. Ein Streit über die Bezahlung eskalierte schließlich.

Das Opfer, ein 27-jähriger Rumäne, erlitt einen Durchschuss im rechten Bein. Der Angeklagte soll außerdem auf ein Fahrzeug geschossen haben, und zwar auf Kopfhöhe des Lenkers. Arbeiter hatten zuvor mehrere Tage lang auf dem Grundstück des Beschuldigten in Wien Floridsdorf gearbeitet, dafür hatte der Angeklagte bereits rund 14.700 Euro in bar bezahlt.

Streit über weitere Arbeiten am Dach seines Hauses eskalierte

Über den Preis für weitere Arbeiten am Dach des Einfamilienhauses des Angeklagten und deren Preis soll man sich uneinig gewesen sein. Im Zuge dessen soll der 52-Jährige in den Keller gegangen sein und seine Glock 17 hervorgeholt haben.

Angeklagter soll Waffe „seelenruhig“ geholt haben

Der 52-Jährige sei „seelenruhig“ in seinen Keller gegangen und habe seine legal besessene Glock 17 einzeln mit Patronen geladen, das schilderte laut Medienberichten der Staatsanwalt. Obwohl die Arbeiter panisch davongelaufen wären, soll der Schütze zweimal abgedrückt haben. Ein Schuss prallte vom Boden ab und durchschlug das Knie eines Mannes, der zweite Schuss traf das Auto. Seiner Darstellung nach wollte er die Männer von seinem Grundstück mit Warnschüssen vertreiben.

Angeklagter sei „geübt“ mit Waffen

Laut eigenen Aussagen gehe 52-Jährige jährlich schießen. Er war für das Bundesheer zudem an drei UNO-Einsätzen beteiligt. Bei seiner Festnahme hatte er einen Blutalkoholwert von 1,4 Promille. Zusätzlich wird ihm vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben, weil er fahrlässig Kriegsmaterial in seinem Einfamilienhaus aufbewahrte – nämlich einen Übungshandgranatenzünder. Dazu bekannte sich der Angeklagte schuldig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 16:18 Uhr aktualisiert