Wetter in Wien: Bis zu 22 Grad und größtenteils trocken

Der Vormittag gestaltet sich recht sonnig, es sind nur wenige Wolken am Himmel. Am Nachmittag nehmen die Wolken zu, es bleibt aber meist trocken. Der Wind weht mäßig.

Viel Sonne ist am Dienstag wieder mit dabei. Zwischendurch gibt's zwar auch Quellwolken, es sollte aber trocken bleiben.

Viel Sonne ist am Dienstag wieder mit dabei. Zwischendurch gibt's zwar auch Quellwolken, es sollte aber trocken bleiben.

Der Dienstag bringt in Wien wieder einiges an Sonne. Ab Mittag entstehen zwar größere Quellwolken, sehr wahrscheinlich bleibt es im Stadtgebiet aber trocken. Anfangs frischt Westwind lebhaft auf, am Nachmittag weht meist mäßiger Nordwestwind. Die Temperatur legt zu einen Zahn zu und erreicht wieder bis zu 22 Grad.

Im niederösterreichischen Bergland sind Schauer möglich

In der niederösterreichischen Bergwelt wechseln nach einem überwiegend sonnigen Start in den Tag Wolken und Sonne einander ab. Jedoch werden im Tagesverlauf die Quellwolken mächtiger und die Schauerneigung steigt deutlich an. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt im Westen, hier sind auch kräftige Schauer möglich.