Zwei Kinder reanimiert: Herz-Kreislauf-Stillstand nach Brand in Wien

Bei einem Wohnungsbrand in der Effingergasse in Wien-Ottakring mussten am Montag (18. Mai) zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren reanimiert werden. Wie die Berufsrettung gegenüber der APA schilderte, erlitten beide einen Herz-Kreislauf-Stillstand, vermutlich infolge einer schweren Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr brachte die Kinder zunächst aus der brennenden Wohnung in Sicherheit und begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Anschließend wurden sie in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht – eines davon mit dem Rettungshubschrauber. Außerdem musste eine 14-Jährige nach dem Brand psychologisch betreut und ebenfalls ins Spital eingeliefert werden. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.