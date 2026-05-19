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Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Getränke mit Strohhalmen.
OHNERAUSCH eröffnet seinen ersten Store in Wien.
Wien / 18. Bezirk
19/05/2026
Eröffnung

Nach einem Jahr: Store eröffnet ersten Standort in Wien

Ein neues Kapitel beginnt: Nach fast einem Jahr als Onlineshop mit Abhollager im 18. Bezirk eröffnet OHNERAUSCH in Wien-Währing seinen ersten Store.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Die Gründer Lisa und Phillip Smula beschreiben ihren neuen Store als „Wohnzimmer der alkoholfreien Alternativen“. Im Mittelpunkt steht bei OHNERAUSCH der unkomplizierte Zugang zu hochwertigen Alkoholfreien Produkten. „Wir freuen uns auf alle, die neugierig sind und Lust haben, alkoholfreie Alternativen kennenzulernen“, sagt Mitgründer Philipp Smula. Insbesondere beschreiben die beiden Store-Betreiber ihren Store als Ort für Gespräche, Workshops, Verkostungen und Begegnungen. Nach rund drei Wochen Soft Opening wird die Eröffnung am Freitag, dem 22. Mai gefeiert.

Termin-Details

Wo: Aumannplatz 2, 1180 Wien

Wann: 22. Mai von 15 – 22 Uhr

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