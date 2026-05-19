Nach einem Jahr: Store eröffnet ersten Standort in Wien

Ein neues Kapitel beginnt: Nach fast einem Jahr als Onlineshop mit Abhollager im 18. Bezirk eröffnet OHNERAUSCH in Wien-Währing seinen ersten Store.

Die Gründer Lisa und Phillip Smula beschreiben ihren neuen Store als „Wohnzimmer der alkoholfreien Alternativen“. Im Mittelpunkt steht bei OHNERAUSCH der unkomplizierte Zugang zu hochwertigen Alkoholfreien Produkten. „Wir freuen uns auf alle, die neugierig sind und Lust haben, alkoholfreie Alternativen kennenzulernen“, sagt Mitgründer Philipp Smula. Insbesondere beschreiben die beiden Store-Betreiber ihren Store als Ort für Gespräche, Workshops, Verkostungen und Begegnungen. Nach rund drei Wochen Soft Opening wird die Eröffnung am Freitag, dem 22. Mai gefeiert.