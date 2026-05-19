Wiener Gastro im WM-Fieber: ein Großteil der Wirte will WM live zeigen

In drei Wochen ist es so weit. Das Eröffnungsspiel der Fußball WM 2026 startet. Auch in Wien ist die Vorfreude groß - insbesondere unter den Wiener Wirten. Eine aktuelle Umfrage zeigt: Viele wollen die WM live zeigen.

Wenn am 11. Juni das Auftaktspiel der Fußball-WM 2026 in Mexico City beginnt, wird der Anpfiff auch in vielen Wiener Lokalen und Gastgärten zu hören sein. Wie eine aktuelle Umfrage unter Wiener Wirten zeigt, wollen rund 40 Prozent der Gastronomen ihren Gästen zumindest ausgewählte Spiele der Weltmeisterschaft zeigen, rund die Hälfte davon auch im Gastgarten. „Viele hadern aber noch wegen unklarer Regelungen“, weiß Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.

Zeitverschiebung ist das Hauptproblem

Eine große Herausforderung sollen die Spielzeiten sein. So will ein Großteil jene Spiele zeigen, die vor 22 Uhr unserer Zeit beginnen. Weniger als 10 Prozent der Wirte möchten alle Spiele zeigen. Das Hauptproblem: „Bei vielen Spielen müssen die Lokale geschlossen sein, einfach aufgrund der Sperrstunden-Regelungen“, so Peschta. Die Zeitzonen der austragenden Orte liegen nämlich teils sechs bis neun Stunden hinter der mitteleuropäischen Zeit.